DOŽIVEO NOVO POMRAČENJE: Viktor kipti jer mu je Mina napravila novi roler koster, Luka i Mića ga teše: Problem je što ne možeš da se odvojiš od nje! (VIDEO)

Drama!

Nakon što je voditelj Milan Milošević najavio reklame, Mina Vrbaški i Viktor Gagić ponovo su zaratili.

- Beži od mene - rekao je Viktor.

- Pecaš se na Uroša - rekao je Luka.

- Za šta skačeš? Je l' si ti normalan - rekao je Mića.

- Je*em je u ona usta smrdljiva. Ona ide i komentariše kako sam ja pipao Anđelov mišić. Pravi mene ovde pe*erom - rekao je Viktor.

- Šta te boli k*rac - rekao je Mića.

- Bila je nemoćna i komentariše kako sam ja pipao mišić - rekao je Viktor.

- Šta može da kaže pe*er i mali ku*ac - rekao je Mića.

- Majka te gleda kući, sestra, ne brukaj se. Ti praviš najveći problem što se tako ponašaš. Nikad me nisi poslušao. Ona može da kaže šta hoće, ako ti nisi to što nisi ond nisi. Lagala te je pet mesecoi, šta je tu novo. Ne pravi se budala. Ovo je ništa, kisela voda. Svaka je svakom rekla da je pe*er i da mu je mali u nemoći. Pušiš svaku foru. Treniraš, plivaš i ignorišeš. I njoj i tebi govorim istu priču. vaša veza je kobna za oboje. Ti me ne slušaš, ona me ne sluša. Nije suština ono ššto ona kažeš. Problem je što ti ne umeš da se odvojiš - rekao je Mića.

- Bolje da je rekao da sam j*bao 15 pored nje - dodao je Viktor.

- Ne odgovara njoj da ona kaže da si je*ao 15 njih pored nje. Tvoj problem je što ne možeš da se odvojiš od nej. Ti dižeš prašinu. Kakos e Anđelo ponaša? Boli ga ku*ac - rekao je Mića.

Autor: Teodora Mladenović