LETI PERJE U ODABRANIMA: Luka i Uroš na sve načine pokušavaju da smire Viktora, on proklinje dan kad je upoznao Minu! (VIDEO)

Drama!
U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, Viktor Gagić je napustio emisiju, a Luka Vujović se našao tu da ga uteši.
- Dobro Uroše ceo svet zna da nije gej - rekao je Luka.
- Ajde Viktore mlad si, iskuliraj - rekao je Uroš.
- Sad me je usr*la - rekao je Viktor.
- Polako, ajde smiri se. Pusti da s prespava. Da Boginja nije ustala ne bi bila ta tema. Poenta je što ti znaš da ona nema šta da kaže - rekao je Luka.
- Šta moja majka trpi zbog ove debilke. Zamisli da je još i ostala btrudna da me je*e - rekao je Viktor.
- Zgaditi je teška reč - rekao je Viktor.
- ima samo težinu što ste bili u vezi i ispada da si ti njoj nešto pričao. Ona da je htela da kaže za ovih 20 dana sto hiljada puta - rekao je Luka.
Autor: Teodora Mladenović