AKTUELNO

Zadruga

LETI PERJE U ODABRANIMA: Luka i Uroš na sve načine pokušavaju da smire Viktora, on proklinje dan kad je upoznao Minu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom MiloševićemViktor Gagić je napustio emisiju, a Luka Vujović se našao tu da ga uteši.

- Dobro Uroše ceo svet zna da nije gej - rekao je Luka.

- Ajde Viktore mlad si, iskuliraj - rekao je Uroš.

- Sad me je usr*la - rekao je Viktor.

- Polako, ajde smiri se. Pusti da s prespava. Da Boginja nije ustala ne bi bila ta tema. Poenta je što ti znaš da ona nema šta da kaže - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta moja majka trpi zbog ove debilke. Zamisli da je još i ostala btrudna da me je*e - rekao je Viktor.

- Zgaditi je teška reč - rekao je Viktor.

- ima samo težinu što ste bili u vezi i ispada da si ti njoj nešto pričao. Ona da je htela da kaže za ovih 20 dana sto hiljada puta - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Viktor Gagić

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#luka vujović

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ona ne može bez nas, tek ću da je komentarišem: Aneli, Luka i Anita sasuli sve jedni drugima u lice, leti perje za crnim stolom! (VIDEO)

Zadruga

MENI ONA NE TREBA U PRIČI! Dačo i Boginja pokušavaju da otvore oči Mini u vezi Viktora, ona svaljuje krivicu na Staniju (VIDEO)

Zadruga

Ne odvaja se od nje: Vitkor na sve načine pokušava da smiri Minu nakon haosa! (VIDEO)

Zadruga

LETI PERJE: Minin plan da odobrovolji Viktora se IZJALOVIO, on je oterao od sebe! (VIDEO)

Zadruga

Haos u Odabranima! Anita urla na Luku, on pokušao da svoje greške svali na njenu menstruaciju (VIDEO)

Domaći

Kad ga budeš PROBALA, znaćeš da je Luka VAU! Anita objasnila Aneli da Filip Đukić NEMA ČIME DA JE ZADOVOLJI! (VIDEO)