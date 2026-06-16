LETI PERJE U ODABRANIMA: Luka i Uroš na sve načine pokušavaju da smire Viktora, on proklinje dan kad je upoznao Minu! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, Viktor Gagić je napustio emisiju, a Luka Vujović se našao tu da ga uteši.

- Dobro Uroše ceo svet zna da nije gej - rekao je Luka.

- Ajde Viktore mlad si, iskuliraj - rekao je Uroš.

- Sad me je usr*la - rekao je Viktor.

- Polako, ajde smiri se. Pusti da s prespava. Da Boginja nije ustala ne bi bila ta tema. Poenta je što ti znaš da ona nema šta da kaže - rekao je Luka.

- Šta moja majka trpi zbog ove debilke. Zamisli da je još i ostala btrudna da me je*e - rekao je Viktor.

- Zgaditi je teška reč - rekao je Viktor.

- ima samo težinu što ste bili u vezi i ispada da si ti njoj nešto pričao. Ona da je htela da kaže za ovih 20 dana sto hiljada puta - rekao je Luka.

Autor: Teodora Mladenović