NE MOŽE DA ME PODNESE, STARA DUPLJARA! Satanija uverena da je Anđelo razlog što joj je Kačavenda okrenula leža: POKAZALA JE ZAVIST, SUJETU I LJUBOMORU! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Tokom emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević podigao je Staniju Dobrojević, kako bi prokomentarisala uvrede i prozivke koje je dobila od Milene Kačavende.

- Milena Kačavenda je okrenula ploču i sada napada Staniju. Mnogi sada čekaju da se Asmin i Kačavenda pomire. Stanija, kako ti gledaš na to? - upitao je voditelj.

- Okrenula je priču jer je Anđelo rekao da će da mi pošalje čokoladu, u spoljnom svetu. Videla sam da joj se tada faca promenila. U utorak sam joj tokom žurke rekla da sam to skapirala, a ona mi je to potvrdila, bez da je išta rekla. Ona je rekla Anđelu tokom žurke ''je*aće te ova baba opet''. Mislim da Anđelo nije profil momka koji bi pe*is svakom poslao, sigurno je neki povod dobio za to. Tokom emisije ''Pitanja novinara'' se nastavio njego glumatanje, a onda je tokom radio-emisije krenula da me imitira, umesto da bude voditelj, na to me je nazvala neostvarenom. Radi se o tome da je Kačavenda mene lažno podržavala. Ne može da me podnese, stara dupljara. Anđelo je razlog - kazala je Stanija.

- Milena, ispada da si samo u jednom trenutku stala iza Stanije, zato što je ona stala na tvoju stranu u ratu sa Janjušem i Asminom. Htela ti to, ili ne, ispada tako - rekla je Matora.

- Ako je sada Kačavenda pokazala šta zapravo sve vreme misli o Staniji, tako je i Stanija pokazala šta o njoj misli sve vreme. Kačavenda i Stanija su iste, identične. Mene je Stanija nagovarala da se osvetim Đedoviću, jer je nju prozivao najstrašnije - kazao je Asmin.

- To je velika laž koju si sad izneo, sram da te bude - kazala je Stanija.

Autor: S.Z.