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Kad se seti starih navika, zgadi se sama sebi: Teodora neće ovaj sopstveni blam nikad preboleti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opametila se!

Teodora Delić nakon buđenja ćaskala je sa cimerima kada je priznala da se sada gadi sama sebi kada se seti da je pušila cigarete ranije, prilikom čega se i Anđelo Ranković složio da mu cigarete ne idu uz nju.

- Koliko se meni gade cigare, ne mogu da verujem da sam pušila - rekla je Teodora.

- Meni ne ide cigara uz tebe uopšte - dodao je Anđelo.

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- I sama od sebe prestala? - upitala je Vanja.

- Da, zgadila mi se cigara. Ne mogu da zamislim sebe da sad pušim - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si nešto kratko pušila? - upitala je Vanja.

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- Ma pušila sam od srednje škole. Sad se gadim sama sebi kad se setim - rekla je Teodora.

Autor: N.P.

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