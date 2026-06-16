Kad se seti starih navika, zgadi se sama sebi: Teodora neće ovaj sopstveni blam nikad preboleti! (VIDEO)

Opametila se!

Teodora Delić nakon buđenja ćaskala je sa cimerima kada je priznala da se sada gadi sama sebi kada se seti da je pušila cigarete ranije, prilikom čega se i Anđelo Ranković složio da mu cigarete ne idu uz nju.

- Koliko se meni gade cigare, ne mogu da verujem da sam pušila - rekla je Teodora.

- Meni ne ide cigara uz tebe uopšte - dodao je Anđelo.

- I sama od sebe prestala? - upitala je Vanja.

- Da, zgadila mi se cigara. Ne mogu da zamislim sebe da sad pušim - rekla je Teodora.

- Ti si nešto kratko pušila? - upitala je Vanja.

- Ma pušila sam od srednje škole. Sad se gadim sama sebi kad se setim - rekla je Teodora.

Autor: N.P.