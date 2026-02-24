On nikad neće preboleti Aneli: Sofija unakazila Luku svojom surovošću, on besan kao ris! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi dala svoj sud o Luki Vujoviću i Aniti Stanojlović.

- Ja nisam u životu videla da čovek gleda nekoga, kao što Luka u kazinu gleda Aneli. Stvarno to mislim, on nikad neće preboleti Aneli. Takođe mi se ne sviđa što Aneli ubacuje sebe u ovu priču - rekla je Sofija.

- Sofija je rekla isto što sam ja rekla Luki, a on se n*drkao na mene - rekla je Matora.

- Mina, da li ste ti i Terza planirali dete? - upitao je Milan.

- Naravno da ne - rekao je Terza.

- Ja sam smišljala imena za sebe, ne sa njim - rekla je Mina.

- Ja ne bih dozvolila da mi Terza spominje bivšu, jer ako je izašao iz tog odnosa šta onda ima da mi je spominje? Luka meša Anđela, a ne ona - rekla je Sofija.

- On hoće da ulazi sa mnom u prič, ali ja neću - rekao je Anđelo.

- Sve maske su pale parovima, video sam danas da je Aniti danas malo falilo da zaplače zbog klipa sa Anđelom. Ona je pokazala da nije ravnodušna, a Luka mi je fascinatan koji se buni što nije pušten klip 3h s njim i Aneli - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić