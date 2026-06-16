Udara ti kontru: Luka i Anita postali veliki savetnici Mine Vrbaški, pokušali na sve načine da je osveste! (VIDEO)

Nema joj pomoći?!

Mina Vrbaški nakon svađe sa Viktorom Gagićem otišla je kod Luke Vujovića i Anite Stanojlović kako bi se posavetovala šta da uradi, a oni su pokušali da je osveste na sve načine.

- Mina, ti kao da ga ne poznaješ. Moraš da ga pustiš kada ti on to traži jer kad nećeš, on ti udara kontru. On je rekao meni i Terzi da ga u suštini boli uvo, ali kao da misli da će te njegova majka tužiti - rekao je Luka.

- Bolje da si mu lupila šamar nego rekla da je p*der - rekla je Anita.

- Nisam to rekla - rekao je Luka.

- Nije šija nego vrat. Pusti ga, kad ga stiskaš onda će se istresti na tebe - rekla je Anita.

- Ne treba ti ovo da te gleda kako cviliš i plačeš - rekao je Luka.

Autor: N.P.