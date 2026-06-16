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Bila je moj učenik, ali pala je na testu: Dača više ne može da smisli Kačavendu, urnisao je prozivkama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poludeo!

Dača Virijević porazgovarao je sa robotom Tošom o svađi sa Milenom Kačavendom koju je žestoko isprozivao zbog laži.

- Tošo, imao sam okršaj sa Kačavendom u prodavnici. Ja sam hteo da se najavim za voće i povrće, a ona mi kaže: ''Već smo se prijavili, ne možeš preko reda''. Zamisli molim te - rekao je Dača.

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- Bože, šta je sa ovim ljudima. Jedu li ovi ljudi bilo šta napolju? - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Viktor uzeo sve lubenice, zamisli koliko je halapljiv - rekao je Dača.

- Mali misli da je uhvatio Boga za m*da jer je dečko Mine Vrbaški - rekla je Teodora.

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- Tošo, zamisli da se Milena Kačavenda kune u mrtvu majku i laže da sam joj rekao nešto, a nisam. Želela je da posvađa mene i Sofiju, želi sve da svađa. Napala je i Staniju kako bi ispala žrtva kao da nju svi napadaju. Bila je moj učenik, ali pala je na testu - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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