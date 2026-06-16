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OTVORIO PANDORINU KUTIJU! Dača obelodanio sve pljuvačine Milene Kačavende! Ne postoji učesnik koji nije na njenoj CRNOJ LISTI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

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Tokom Igre isitne, došlo je do žestoke verbalne rasprave između Milene Kačavende i Dače Virijevića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo, ajde da vidimo o čemu sve ima da se priča. Mesec dana ima do kraja. Dačo, glup si kao ku*ac - rekla je Kačavenda.

- Milena, ti moraš da stojiš iza svojih postupaka. Šta si radila. Prala si Janjušu i Anđelu gaće, prala si i Staniji, pa si se okrenuka protiv nje i okrenula ka Asminu. Lažno si se zaklela juče da sam ti rekao kako sam dao Sofiji pare, ali si sveoma smešna - rekao je Dača.

- Luka, Ivane, pljuvala vas je. Rekla si za Boru da ne možeš da ga podneseš, ali da imate zajedničke prijatelje i da on ne sme da te vređa. O Matoroj si pričala sve najgore i govorila si za Draganu da je lažna le*bača.Ja sam ti govorio da meni to ne govoriš, jer sam ja dobar sa njima. Maju organski ne možeš da podneseš, očima ne možeš da je gledaš - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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