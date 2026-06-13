Sve se vraća, sve se plaća: Alibaba dočekao svojih pet minuta da unakazi Maju, ona osmehom prikriva nemoć! (VIDEO)

Rešeta je kako stigne!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi progovorio o problemima s Majom Marinković.

- Zbog čega Maja toliko ljubomoriše? - upitao je Darko.

- Ona ne zna Darko apsolutno. Pravi problem i meni i sebi, zamisli ti ona kaže da mora da se promeni 10 posto, a ja 90 posto. On misli da je to najbitnije to što je lepa, pa dam 25.000 evra i napravim od krave tešku ribetinu - rekao je Alibaba.

- Šta je tebe privuklo kod mene? Znao si ko sam ja - rekla je Maja.

- Ja sam mislio da su muškarci davali povoda, da nije ona luda. Ona kad ustane gleda da li sam imao erekciju, pa da li je to normalno? Ona meni nije rekla ovo za Filipa i veš, zamisli da sam ja ostavio veš kod Stanije, šta bi bilo? - rekao je Alibaba.

- Hipotetički: Kako bi reagovao kada bi saznao da su Mevlida i Mustafa rekli da s uživanjem gledaju svađe Maje i tebe, ali da im padne teško kada vide da se ti njoj vraćaš? - upitao je Darko.

- Bože me sačuvaj - rekla je Maja.

- Ne Bože me sačuvaj, ni tvoj tata ništa bolje nije rekao. Imaju pravo da ne podržavaju našu vezu, a znam da mole Boga da raskinemo jer je njih strah. Pustiću vreme i videću kako će se ponašati u budućnosti - rekao je Alibaba.

- Da li se svetiš Maji? - upitao je Darko.

- Ne, ja bih raskinuo s njom i bio s drugom devojkom da njoj nešto vraćam. Trpeo sam poniženja i ćutao, samo mi pukne film kada me izvređa. Mnogo veću težinu ima za mene kada me vređa devojka s kojom sam u vezi i bivša devojka - rekao je Alibaba.

- Zbog čega tražiš od Maje da se promeni za 10 posto, zar se nije skroz promenila one noći kada je naunila 30. godina? - upitao je Darko.

- Ona se smeje iz njene nemoći, misli da je jako zanimljiva, a ona uopšte nije zrela osoba - rekao je Alibaba.

- Mene samo nervira što ti stalno ubacuješ treće osobe u naš odnos, a meni to zameraš. On nema šta da kaže jer ja u svađi s njim ne uplićem treće odnose, a on konstantno to radi - rekla je Maja.

- Ja nemam ni sa jednom devojkom pesmu, zamisli da slušam sa devojkom pesmu i da kao to bude naša pesma. Ja nemam kompleks od pesama, kada bih imao onda ne bi mogao da volim nijednu pesmu. Maja ima toliko pesama sa momcima da bi mi mogli onda da slušamo samo tehno. Ja napolju ove ljubomorne scene neću trpeti - rekao je Alibaba.

- Blokiraćemo sve, nećemo imati problem - rekla je Maja.

Autor: N.P.