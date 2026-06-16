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STAVI KAČKET, KOSU NISI OPRALA ČETRNAEST DANA! Bora zapištao poput EKSPRES LONCA nakon Boginjine optužbe da je lopov! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Ivana Marinković je postavio Filipu Đukiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe, da li misliš da postoje emocije Kačavendine prema tebi? - upitao je Ivan.

- Ne, to su po mom mišljenju gluposti. Anastasija, čuo sam da si se svađala sa Anastasijom, zbog čega? - upitao je Filip.

- Kada je sa Borom, okrene nam leđa. Krala je hranu Neriu i Hani, ima užasne postupke - kazala je Boginja.

- Ja ne kradem nikom ništa. Nemojte sve da pokrade. Debilko jedna, stavlaš kačket jer nisi petnaest dana kosu oprala. Debilko jedna, je*o te Filip, sve da ti je*e, debilu jedan - kazao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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