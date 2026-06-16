STAVI KAČKET, KOSU NISI OPRALA ČETRNAEST DANA! Bora zapištao poput EKSPRES LONCA nakon Boginjine optužbe da je lopov! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Ivana Marinković je postavio Filipu Đukiću.

- Filipe, da li misliš da postoje emocije Kačavendine prema tebi? - upitao je Ivan.

- Ne, to su po mom mišljenju gluposti. Anastasija, čuo sam da si se svađala sa Anastasijom, zbog čega? - upitao je Filip.

- Kada je sa Borom, okrene nam leđa. Krala je hranu Neriu i Hani, ima užasne postupke - kazala je Boginja.

- Ja ne kradem nikom ništa. Nemojte sve da pokrade. Debilko jedna, stavlaš kačket jer nisi petnaest dana kosu oprala. Debilko jedna, je*o te Filip, sve da ti je*e, debilu jedan - kazao je Bora.

Autor: S.Z.