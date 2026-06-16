TRIDESET GODINA IMAŠ, NEMAŠ NIKAKAV CILJ, BLAMU JEDAN: Asmin počastio Maju novom turom uvreda! (VIDEO)

Bukti rat!

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoju marantonsku svađu, usled čega je došlo do teških reči.

- Ti si moj teret, na čitav moj život. Imam svoje pribleme, a ti si mi dodatno teret na sve to - kazao je Asmin.

- Šta je problem? - upitala je Maja.

- Ti si započela sa svojim skidanjem. Od danas ćeš u govornici da se skidaš, ne znam da li ti je to jasno. Ja pokazujem narodu da si bolesna i da čovek na tebi može da se istresa samo. Problem je sve sa tobom. Ja spavam sa Lukom u izolaciji, a ti želiš da budeš tu, ženo, šta ćeš ti tu? - kazao je Asmin.

- Ti si jedna ništarija - kazala je Maja.

- Kakav je tvoj život, bolje gledaj to. Trideset godina imaš, nikakav cilj nemaš. Ja imam radni staž, pare, sve u životu imam. Šta je tvoj cilj kroz tri godine? Da ideš u solarijum i do tržnog centra - kazao je Asmin.

- Ti ciljeve da imaš, ne bi se ponašao kako se ponašaš. Ja imam svoje ciljeve, imam svoj stan, a ti za početak kupi stan - kazala je Maja.

- Si si videla samo Šimanovce, Beograd i Budvu. Ja sam proputovao pola sveta. Ti si samo za solarijum. Ti si bolesna. Ti si blam, za svakog muškarca si sa svojim ponašanjem blam. Ne želim ni na žurku da idem sa tobom. Ubila si mi volju - kazao je Asmin.

- Što si onda sa mnom? - upitala je Maja.

- Hoćeš da raskinemo?! - upitao je Asmin.

- Ne. Ja sam te pitala što si sa mnom - kazala je Maja.

- Kad sam bio sam, bio sam najjači. Da sam sam, bio bih i sad najjači. Ja sam ti rekao da ideš sama na žurku, ne ide mi se večeras. Moja reč ima mnogo veću težinu od tvoje - rekao je Asmin.

Autor: S.Z.