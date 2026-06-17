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Ne zanimaš me ni ti, a ni majka mog deteta: Asmin najavio Maji da iz rijalitija izlazi bez nje, pa joj ispljunuo u lice da nosi fejk stvari! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoj zategnuti razgovor.

- Ovde svaki muškarac koji uđe u vezu može samo sam sebi da popuši k*rac - rekao je Asmin.

- Dobro to se slažek, kao i žene - rekla je Maja.

- Ja kad izađem odavne nećeš me zanimati ni ti ni niko ko je deo rijalitija - rekao je Asmin.

- Znaći ti si u fejk odnosu sa mnom. Koristiš mene za rijaliti - rekla je Maja.

- Ne ja tebe ne koristim za rijaliti - rekao je Asmin.

- Zašto se onda igraš sa mojim emocijama? - pitala je Maja.

- Ja sam mislio da će sa tobom biti lepo, ali na žalost nije. Ti si žena koja se ne može popraviti. Ja sam sa tobom raskinuo. Ne zanimaš me ni ti ni majka mog deteta, niko - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja kada izađem, sedam sa svojim bratom u kola i idem u Linc - rekao je Asmin.

- A gde sam tu ja? - pitala je Maja.

- Biraj gde ćeš. Da živim po Beogradu i da šetam sa tobom Galerijom od toga nema ništa - rekao je Asmin.

- A boli te Elizabeta Frenči. Ne brini ja ti neću tražiti da mi kupuješ - rekla je Maja.

- Ja mislim da ti nosiš fejk sve - rekao je Asmin.

- Videćeš sad kad budeš slagao - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Veruj mi da neću slagati - rekao je Asmin.

- Je l' se odledilo pilence? Napravi mi da jedem. Je l' ti sam kuću održavaš ili imaš ženu? -  rekla je Maja.

- Meni je cilj da skinem 6 kila do kraja - rekao je Asmin.

- Meni si ovako sladak. Ti si moja krofna - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović

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