Nećete biti zajedno, nije ti rekla izvini ni za Filipa ni za Terzu: Asmin nikada suroviji prema Bebici, sasuo mu istinu u lice, a Majine reči ŠOKIRALE SVE (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku su Nominacije, a takmičari Elite večeras biraju između Jovana Mitić i Nenada Macanovića Bebice. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Asminu Durdžiću:

JA SAM SAMO NJEGA VOLELA: Teodora svojim izlaganjem o Bebici nasmejala ukućane, zaplakala pa posle svega rekla da je on najlepši učesnik (VIDEO)

- Pre svega Jovana izvini za ono što sam rekao za tebe, pogrešio sam,a ti si inteligentna, i pokaži se kako treba, je*i mater svima - rekao je Asmin pa se obratio Bebici:

- Svi misle da si psihopata, ja sam to mislio i mislim i dan danas. Nisi ti kriv što te je ona prevarila, meni to nije jasno, nikada nisam video muškaraca kao što si ti. Ti si jedini muškarac koji ovde ne glumi, ali bolesno, voli i ona tebe, ali nećete biti zajedno. Ona će otići od tebe, čim se pojavi muškarac koji će je skloniti od tebe. Ona ne može da ode kod drugog jer je sa tobom u rijalitiju, kokenta je, a nije ti rekla ni izvini ni za Filipa ni za Terzu - rekao je Asmin i nominovao Bebicu,

- Mi više nismo super, zameram mu što je komentarisao Teodoru i mene na loš način - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon Asmina nominovala je Maja Marinković:

- Jovana i ja smo okej i samo napred, rešetaj. Sa druge strane Bebica i ja smo se družili od Zadruge 6, on je tada bio uz mene sve vreme i podržavao me. Moram da kažem da je on lošiji za sebe, a ne za neke drzge za koje treba da budu. Bebicu ću sačuvati - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

