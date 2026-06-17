ZAMALO DA SE SMUVAMO: Sandra sa Anastasijom oplela po Hani, pa priznala da joj se dopada Nerio! (VIDEO)

Šok!

Sandra Todić i Anastasija Brčić napustile su žurku u jednom momentu kako bi prokomentarisale Hanu Duvnjak i Neria Ružanja.

- Ona ti je kretenka jedna, crkotina. Opasna mentolka i ne znam šta još da kažem za tu mentolku - rekla je Sandra.

- Ti pričaš meni, a ja je znam. Meni prijateljica Helena nikada nije dala da se družim sa Hanom - rekla je Anastasija.

- Sektašica - rekla je Sandra.

- Ona nije kul uopšte. Ona mora da je omađijala Neria. Ne može dečko ovako da vol, a da mu ne prija. Ovo je na silu. Meni je njega žao majke mi moje - rekla je Sandra.

- Isto - dodala je Anastasija.

- A lep je kao lutka. Mi smo se lepo na početku družili, zamalo i da se smuvamo - rekla je Sandra.

- Iskreno, Nerio je mnogo dobar dečko - rekla je Anastasija.

- Top je. Matora je u pravu kada je rekla da smo slični i da idemo jedno uz drugo. Samo da je puniji - rekla je Sandra.

- Sad mi Filipa nabacuju. Samo što me još sa Mićom i Borom nisu povezivali - rekla je Milena.

Autor: Teodora Mladenović