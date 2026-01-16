AKTUELNO

Zadruga

BUKTI RAT! Boginja žestoko oplela po Sandri zbog Maje Marinković, smatra da ne sme da joj kaže sve u lice: DOPADA TI SE ASMIN, A... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Odabrani učesnici danas nominuju. Prvi je svoj stav iskazao Ilija Pečenica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nominujem Saru Stojanović. Mislim da njeno ulešće nema nikakvu svrhu više. Devojka samo sebi probleme pravi - rekao je Ilija.

- Nominujem Dušicu. Veoma me je pogodila situacija sa Asminom i to njeno laganje. Strašno je to što je uradila - kazala je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nominujem osobu koja je ljudski odron, a ona misli da je zvezda. Rasturila je veza i brakova, ne zna im se broj. Misli da je bolja od ostalih, a zapravo je odron običan. Sada je zamenila strane, prešla je na Asmina. Ne dopada joj se Asmin, nego to radi iz inata Aneli. Treba da bude sa Asminom, jer liče jedno na drugom, izgledaju kao veverice. Maja je izdala prijatelje, izdala je svoje drugarice. Nominujem Maju - kazala je Boginja.

- Imala si sukob sa Luksom, a nominuješ Maju - dodala je Sandra.

- Devojko, ti si zaljubljena u Asmina, napadaš devojke kad sednu pored njega, a Maji ne smeš ništa da kažeš - kazala je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

