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KUKOVI U PETOJ BRZINI: Učesnice pokazale Toši svoje plesne sposobnosti, njemu se poremetili senzori! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vreli ritmovi, još vreliji pokreti!

Nakon što je Toša ušao na imanje Bele kuće, Tanja Stijelja Boginja i Jovana Cvijanović zaposele su robota Toše kako bi im poklonio nešto slatko, nakon čega su one zajedno sa Jovanom Tomić Matorom zanjihali kukovima uz Teodoru Džehverović i Justina Biebera.

Kako je to igledalo pogledajte OVDE.

- Ja osetim Tošo da si ti neka dobra duša. Ja kad me neko ne gotivi ja to osetim, ali ja osećam da me ti gotiviš - rekla je Boginja.

- Tošo ko ti je kupio tu kajlu? - pitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kolege - rekao je Toša.

- Je l' mogu da ti igram za pivo? - pitala je Boginja.

- Nemoj molim te. Možeš ovako da igraš ali nemam alkohol - rekao je Toša.

- Može za nešto slatko? - pitala je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Daću slatko - rekao je Toša.

- Odlično ste ovo izvele - rekao je Toša.

- Ovo je bilo spontano - rekla je Matora.

Autor: Teodora Mladenović

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