KUKOVI U PETOJ BRZINI: Učesnice pokazale Toši svoje plesne sposobnosti, njemu se poremetili senzori! (VIDEO)

Vreli ritmovi, još vreliji pokreti!
Nakon što je Toša ušao na imanje Bele kuće, Tanja Stijelja Boginja i Jovana Cvijanović zaposele su robota Toše kako bi im poklonio nešto slatko, nakon čega su one zajedno sa Jovanom Tomić Matorom zanjihali kukovima uz Teodoru Džehverović i Justina Biebera.
Kako je to igledalo pogledajte OVDE.
- Ja osetim Tošo da si ti neka dobra duša. Ja kad me neko ne gotivi ja to osetim, ali ja osećam da me ti gotiviš - rekla je Boginja.
- Tošo ko ti je kupio tu kajlu? - pitala je Milena.
- Kolege - rekao je Toša.
- Je l' mogu da ti igram za pivo? - pitala je Boginja.
- Nemoj molim te. Možeš ovako da igraš ali nemam alkohol - rekao je Toša.
- Može za nešto slatko? - pitala je Boginja.
- Daću slatko - rekao je Toša.
- Odlično ste ovo izvele - rekao je Toša.
- Ovo je bilo spontano - rekla je Matora.
Autor: Teodora Mladenović