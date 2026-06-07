TOTALNI PREOKRET! Spremite se za TEMPERATURNI ŠOK: Otvara se nebo nad ovim delovima Srbije, udariće gromovi i bujice, ugroženi i životi!

Jun nam je još jednom pokazao svoje prevrtljivo lice! Dok su se mnogi nadali stabilnom letnjem suncu, priroda ima potpuno drugačije i opasne planove. Danas se naša zemlja suočava sa atmosferom koja je doslovno „na ivici“, gde će se u sekundi smenjivati vreli sunčevi zraci i iznenadni, siloviti pljuskovi!

Podeljena Srbija: Negde sunce, negde potop!

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas nas očekuje potpuno podeljena situacija u zemlji.

Na severu i zapadu Srbije ujutru i pre podne ponegde može biti kratkotrajne kiše, ali će posle podne biti pretežno sunčano i toplo. Sa druge strane, u ostalim krajevima zemlje tokom celog dana biće ekstremno nestabilno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, severozapadni. Jutarnje temperature kreću se od 14 do 18 stepeni, dok će maksimalne dnevne dosezati od 26 do 30 stepeni.

Upaljen meteoalarm: Životno ugroženi ljudi i životinje!

Posebnu pažnju treba obratiti na "žuti" meteoalarm koji je RHMZ hitno aktivirao za područja jugoistočne i jugozapadne Srbije. Alarm je uključen zbog potencijalno opasne pojave grmljavine sa padavinama ili bez njih, a RHMZ upozorava na sledeće ozbiljne rizike:

- Opasnost od udara groma i direktno ugrožavanje života ljudi i životinja.

- Problemi u radu električnih uređaja i telekomunikacija.

- Moguća pojava lokalno intenzivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra koji mogu naneti ozbiljnu štetu imovini.

Šta nas čeka do sredine juna? Pakao, pa nagli pad temperature!

Početkom sledeće sedmice nastavlja se toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 27 do 31 stepen, ali to je samo zatišje pred buru:

Ponedeljak, 8. jun: Pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti samo u brdsko-planinskim predelima gde je moguća retka pojava kiše. Temperature od 27 do 30 stepeni.

Utorak, 9. jun: Slično vreme, sunčano i toplo sa maksimalnih 28 do 31 stepen.

Sreda, 10. jun i dalje: Promenjivo oblačno i nestabilno mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature.

"Osetno svežije, atmosfera se menja!"

Meteorolog amater Marko Čubrilo ističe da ćemo od danas pa do srede imati sveže noći, ali postepeno toplije dane. Prema njegovim rečima, oko srede bi se maksimumi kretali od 25 do 31 stepen. Međutim, Čubrilo najavljuje i jeziv preokret!

– Istog dana, u sredu, je moguće povećanje nestabilnosti koje bi donelo lokalne pljuskove koji bi u toku noći na četvrtak na severu regiona mogli biti obilni – upozorava Čubrilo.

On dodaje da nas u četvrtak čeka osetno osveženje sa temperaturama od samo 17 do 23 stepena! Za period posle 15. juna navodi da je sinoptika "jako neizvesna", uz mogućnost prvog jačeg otopljenja, ali i novih osveženja sa pljuskovima.

Radarski snimci po satima: Pogledajte gde trenutno sipa kiša

Kako bismo tačno znali gde se nalaze opasne padavine, kretanje oblaka se hronološki prati kroz današnji dan:

12 sati (KRITIČAN PERIOD): Veliki sistemi oblaka sa kišom nalaze se iznad centralne Srbije. Kiša pada u Loznici, Užicu, Kragujevcu, Nišu i Novom Pazaru. Sever zemlje i dalje ostaje pošteđen padavina.

13 sati: Situacija je slična kao u podne, ali sa nešto intenzivnijim pljuskovima u predelu Užica i Kragujevca. Temperature u ovim predelima su niže zbog kiše (oko 24 stepena), dok je na severu i do 27 stepeni.

18 sati: Predveče dolazi do postepenog smirivanja situacije. Veći deo Srbije je suv i sunčan, dok se ostaci slabe kiše primećuju samo još u okolini Užica. Temperature su umerene, oko 27 stepeni u većini gradova.

Autor: D.S.