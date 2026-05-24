Grmljavinske OLUJE do kraja dana prete OVIM delovima Srbije: Neka se sledeći gradovi pripreme za jake PLJUSKOVE

U toku poslepodneva, na istoku i jugoistoku Srbije i dalje se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, naročito na širem području Zaječara, Niša, Pirota i Leskovca.

Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vertrom i obilnim pljuskovima.

Ovi sistemi premeštaće se dalje ka jugu Srbije. U ostalim predelima Srbije i u Beogradu ostaće sunčano i veoma toplo vreme.

Maksimalna temperatura biće od 24 na jugu do 28 stepeni na severu Srbije.

Pocetak sledeće sedmice doneće Srbiji sunčano i pravo letnje vreme, uz temperature i do 32 stepena.

Autor: Iva Besarabić