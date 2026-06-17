Ore se Šimanovci! Vanja poput razjarenog bika, ne dolazi sebi nakon haos sa Janjušem: Kako te nije sramota matori konju?! (VIDEO)

Trese se sve!

Vanja Živić vikala je po celom dvorištu nakon što ju je Janjuš zalio pivom, a ona njega gađala pastom.

- Šta da ja radim? Ajde bre p*čke jedne slinave! Kaže ja pijana i ja mu to rekla - rekla je Vanja.

- Gađala si ga pastom! - rekla je Aleksandra.

- To je najmanje što je mogao da dođe. Slina jedna slinava od sva metra mene da poliva. Nisam se ja rodila na trešnji. Majmune jedan! Meni ljubomorne scene prebacuje, meni nećeš, kod mene ne može ni na mapi! Neću da gledam budalu. Pravi mi situacije na korak do kuće. Slina jedna slinava. Dokle ja da se samokontrolišem?! On još ima m*da da se vrati i pita šta se desilo, kako te nije sramota matori konju jedan!? - vikala je Vanja.

Autor: A.Anđić