Ne možeš bivšoj devoci da daješ pare: Sara zarežala na Murata jer je dao Anastasiji pare, on se brani svim silama! (VIDEO)

Haos!
Dok je žurka i dalje u toku, Sara Stojanović zamerila je Muratu što je dao novac svojoj bivšoj devojci Anastasiji Brčić.
- Ja bih dao bilo kome - rekla je Sara.
- Daj, daj - rekla je Sara.
- Klošarka - rekao je Bora.
- Kako si pokvarena. Tražiš od mog dečka pare. Zar ne vidiš da je zauzet? - vikala je Sara.
- Tako je, reci joj - rekao je Bora.
- Što joj daješ pare? Ne možeš bivšoj devoci da daješ pare. Sad ću da idem da dam Ivanu 100 dinara - rekla je Sara.
- Ajde idi. Posle nemoj meni da se vraćaš u životu - rekao je Murat.
- Je l' možeš da kažeš da nemaš? Za bivše nemaš. ne možeš Anastasiji da daješ 100 dinara - rekla je Sara.
Autor: Teodora Mladenović