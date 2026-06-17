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Ne možeš bivšoj devoci da daješ pare: Sara zarežala na Murata jer je dao Anastasiji pare, on se brani svim silama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Dok je žurka i dalje u toku, Sara Stojanović zamerila je Muratu što je dao novac svojoj bivšoj devojci Anastasiji Brčić.

- Ja bih dao bilo kome - rekla je Sara.

- Daj, daj - rekla je Sara.

- Klošarka - rekao je Bora.

- Kako si pokvarena. Tražiš od mog dečka pare. Zar ne vidiš da je zauzet? - vikala je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako je, reci joj - rekao je Bora.

- Što joj daješ pare? Ne možeš bivšoj devoci da daješ pare. Sad ću da idem da dam Ivanu 100 dinara - rekla je Sara.

- Ajde idi. Posle nemoj meni da se vraćaš u životu - rekao je Murat.

- Je l' možeš da kažeš da nemaš? Za bivše nemaš. ne možeš Anastasiji da daješ 100 dinara - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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