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PREŠLI SVE GRANICE U SVAĐI: Janjuš i Vanja nastavili sukob do usijanja, nema više povratka na staro! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Marko Janjušević Janjuš i Vanja Živić nastavili su svoju svađu.

- Izađi iz opanaka pa onda uđi u Fendi - rekla je Vanja.

- Ne bi ni znali da je u rijalitiju, sine. Folirant jedan ozbiljan. Izgleda je bila sa mnom zbog rijalitija. Šta ti misliš? - rekao je Janjuš Urošu.

- Ako ti misliš tako - rekao je Uroš.

- Mislim, veruj mi kad ti kažem. Tako mi deluje. Žena samo zbog rijalitija bila sa mnom, veruj mi - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koga psuje ona budala? Beži tamo metlo - rekao je Janjuš.

- Slino jedna seljačka - rekla je Vanja.

- Beži budaletino jedna - rekao je Janjuš.

- Ajde da se presvučeš molim te - rekao je Uroš.

- Da ti nije bilo mene ne bi znali ko si - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Popuši mi k*rac- rekla je Vanja.

- Boga mi ja ne pušim k*rac. Budalo da ti nisam dao malo na važnosti ne bi znali ko si - rekao je Janjuš.

- Hvala ti - rekla je Vanja.

- Mrš stoko jedna, mrš vrljava - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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