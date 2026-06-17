PREŠLI SVE GRANICE U SVAĐI: Janjuš i Vanja nastavili sukob do usijanja, nema više povratka na staro! (VIDEO)

Drama!

Marko Janjušević Janjuš i Vanja Živić nastavili su svoju svađu.

- Izađi iz opanaka pa onda uđi u Fendi - rekla je Vanja.

- Ne bi ni znali da je u rijalitiju, sine. Folirant jedan ozbiljan. Izgleda je bila sa mnom zbog rijalitija. Šta ti misliš? - rekao je Janjuš Urošu.

- Ako ti misliš tako - rekao je Uroš.

- Mislim, veruj mi kad ti kažem. Tako mi deluje. Žena samo zbog rijalitija bila sa mnom, veruj mi - rekao je Janjuš.

- Koga psuje ona budala? Beži tamo metlo - rekao je Janjuš.

- Slino jedna seljačka - rekla je Vanja.

- Beži budaletino jedna - rekao je Janjuš.

- Ajde da se presvučeš molim te - rekao je Uroš.

- Da ti nije bilo mene ne bi znali ko si - rekao je Janjuš.

- Popuši mi k*rac- rekla je Vanja.

- Boga mi ja ne pušim k*rac. Budalo da ti nisam dao malo na važnosti ne bi znali ko si - rekao je Janjuš.

- Hvala ti - rekla je Vanja.

- Mrš stoko jedna, mrš vrljava - rekao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović