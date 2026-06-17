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NOVI KRAH U NJIHOVOJ VEZI: Mina i Viktor doživeli emotivni slom, odnos im ponovo na klimavim nogama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Mina Vrbaški i Viktor Gagić ponovo su dospeli u epicentar dešavanja kada se desio još jedan pad u njihovoj vezi.

- Cela žurka, sve je bilo normalno - rekla je Mina.

- Lezi spavaj. Je*o me dan kad sam te upoznao bolesnice. Idi radi bre šta hoćeš, boli me k*rac - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Okreni se na drugu stranu. Molim te kao Boga okreni se na drugu stranu i lezi da spavaš - rekao je Viktor.

- Pokušala sam te da te smirim da se ne svađaš sa njom - rekla je Mina.

- Mrš tamo pi*ka ti materina boelsna - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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