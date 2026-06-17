Ne zna gde udara: Aneli rastrzana između Đukića i Asmina i Janjuša, sve joj se skupilo (VIDEO)

Ne zna na koju će stranu!

Aneli Ahmić se pridružila robotu Toši i Marku Janjuševiću Janjušu, pa je jadikovala i ona zbog Filipa Đukića i Dušice Đokić.

- Mogao je biti sa mnom dobar, ali on je birao ovo. Ja nisam tebe budila, bila je situacija - rekla je Aneli.

- Kako bi me dočekala u Dubrovniku? - pitao je Toša.

- Fenomenalno! To je prelepa plaža, plavo more, pa uvalice - rekla je Aneli.

- Da li misliš da je Maji i Asminu potreban razlog za svađu? - pitao je Toša.

- Sve je od gre istine krenulo Išla je za mnom i glumila bebu - rekla je Aneli.

- Ovde pored mene sede dva aktera koja znaju šta se očekuje - rekao je Toša.

- Oni su odrasli ljudi mogu da popričaju - rekao je Janjuš.

- Možda je ljut što nije u Odabranima - rekao je Toša.

- On je plakao i smejao se u isto vreme - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić