Ti ćeš goreti u paklu: Prijateljstvo Dače i Milene puklo u paramparčad, pljušte žestoke prozivke kao nikad do sad! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Radio-Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić su ugostili Milenu Kačavendu i Dača Virijevića koji su žestoko zaratili.

- Boro, pošto sad nemamo vremena moram da pričam večeras. Aneli mi je nešto sinoć rekla što menja celu priču svađe Maje i Asmina. Sada je Asmin baš bio iskren, ali nije hteo da kaže glavni problem - rekao je Dača.

- Dačo, hoću da čujem više o tvojoj svađi s Milenom - rekao je Bora.

- Netrpeljivost je krenula od našeg prvog radija. Na intervjuu sam rekao svoje iskreno mišljenje o njenom sukobu sa Stanijom jer to nije sukob neki glupi. Nikada se neću pomiriti s Milenom jer ne mogu da verujem da je to taj lik i ta žena. Ja znam da se ona lažno zaklela u svoju majku i da je to uradila samo da bi dokazala da nije lažov. Ja nikada nisam Sofiji pozajmio pare, rekao sam ovde mnogo gore stvari od toga i rekao bih. Bilo mi je krivo u ponedeljak, ali kada je neko spreman da se zakune u majčin grob ne treba da mi bude žao - rekao je Dača.

- Od pomirenja ne može da bude nikad ništa. Sukob nije uopšte radio, postoji nešto drugo što je u pitanju s njegove strane. Ja sam jasna, direktna i otvorena u svakom odnosu - rekla je Milena.

- Ja nikada nisam upoznao ženu koja je spremna toliko da laže. Ova žena je zlo, spremna je da se zakune u grob svoje majke i da slaže - rekao je Dača.

- Ti si rekao juče da tebe zanima plasman. Poenta je da je rekao da me on uči kako da se ponašam - rekla je Milena.

- Ja sam je naučio kako da bitiše ovde i pravi od sebe žrtvu, ona nije bila ovakva u Eliti 8 - rekao je Dača.

- Asmin i Maja ne j*bu Staniju dva posto, p*čko jedna mala - rekla je Milena.

- Zamisli ti da se ona zaklinje lažno, đubre jedno raspalo. Nikada Kačavendi nisam rekao da je Sofija tražila pare od mene. Smeće jedno, htela si da bežiš odavde - rekao je Dača.

- Klošaru jedan raspali, bila sam na grobu - rekla je Milena.

- Ti si spremna da se lažno zaklinješ, on priča lažnu priču. Sve što ona sad radi ovde, ja sam je ovde naučio. Što ne smeš Aneli da se suprodstaviš i da uđeš s njom u sukob? - rekao je Dača.

- Poenta priče je da on hoće da napadam Staniju, a ona je mene prva uvredila - rekla je Milena.

- Ona ubacuje Đedovića, ali on nije znao da si ti po šest sati na vezi sa Asminom - rekao je Dača.

- Ja se kunem u grob svoje majke da si lagao sve i da ti nikad ništa nisam rekla - rekla je Milena.

- Zato ćeš i goreti u paklu. Rekla si za Boru da ne smeš da joj se suprotstaviš jer napolju imate zajedničke drugare - rekao je Dača.

- Što si se onako potresao zbog delića priče da si Sofiji uplaćivao pare? - upitala je Milena.

- Ova žena je spremna na sve, spremna je da izmisli takve stvari da je to strašno. Zašto nisi rekla Marku da si imala nešto s Janjušem? - rekao je Dača.

- Šta hoćeš ti napaljenko? Šta si se napalio? - upitala je Milena.

Autor: N.P.