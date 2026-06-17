Ona je crkla, a da ni ne zna: Todićka urnisala Hanu Duvnjak, sve više želi da odleti iz Elite! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Radio-Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić su ugostili Sandru Todić i Uroša Stanića koji su progovorili o takmičarima kojima žele da vide leđa.

- Todićka, ko ne zaslužuje da bude ovde i koga bi izbacila? - upitao je Bora.

- Izbacila bih Jovanu pevačicu, Saru, Murata, Hanu pre svih njih. Ona ne zaslužuje da bude ovde, ne znam koju ona ima funckiju ovde. Crkotina, ona je crkla, a da ni ne zna - rekla je Todićka.

- Uroše, ko treba da ispadne? - upitao je Bora.

- Asmin, Stanija i Maja ne zaslužuju da budu u superfinalu. Za ostale se slažem sa Todićkom, dosta ljudi ima koji su statisti - rekao je Uroš.

Autor: N.P.