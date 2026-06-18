ZAPRETIO TAKIJU: Asmin jasno stavio do znanja kako stvari stoje, pa rekao da bi Maju napolju blokirao! (VIDEO)

Od samog početka

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju Marinković.

- Do kada misliš da pshihički uništavaš Asmina i nije čudo što je njegova majka rekla da ne daj bože ostaneš trudna jer bi to dete bilo ludo automatski? - glasilo je pitanje.

- Ne glumim ludilo. Posesvivna sam i ljubomorna. To je posledica moje nesigurnosti. On je meni ovako najbolji. Ja njega da ne volim ne bih ni ja neke stvari trpela. Danas sam dobila, ne moraju da se brinu - rekla je Maja.

- Trpeo sam 25h i počeo sam ujutru da vređam. Osećam se kao debil. Mislim da je Maja shvatila neke stvari. Ako nije to će biti njen problem. Ja nju stvarno volim i imam jake emocije prema njoj. Napolju bih joj stvarno blokirao broj telefona. Ne želim da mi više bilo šta brani, kao što ni ja njoj ne branim. Treba da pazi šta izgovara. Taki se meni ne može obratiti kao Dači. - rekao je Asmin.

- Katastrofa. Ja sam prva rekla za njegovu mamu da je d*olja. Ja sam tačno znala ko će kako da odreaguje. Sami smo krivi. Meni je jasno da me oni ne podnose. Mene to ne interesuje, ne zanima me. Imaju pravo na kontu one svađe od jutros. Dosta uvreda sam i ja pretrpela i više ne mogu da imam čvor na jeziku. Smatram da sam preterala. Razmislila sam malo i videću da budem malo tolerantnija. Istrošena sam za ovih 9 meseci. Nemam više toleranciju na žalost. - rekla je Maja.

- Oni se ponavljaju i pričaju istu priču. Jasno je da su roditelji protiv njih. Oni brane svađe koje sami između sebe izazovu. Oni opravdavaju sa ''nećemo više''. Ovo će se držati do izlaska. Biće katastrofa - rekao je Mića.

- On će nju od*ebati kad izađu. Unakazio je mene sa detetom, mene ostavio zbog ove... Postoji srž njihove svađe. Ovo sada što je izrekla ma kakvi nije to. Pitanje je poremetilo to da li ću se naći nasamo sa njim. Ona je žena monstrum. Monstrumi se pronašli. Oni su umislili da su holivudski glumci. Najveća dva blama. - rekla je Aneli.

- Hvata na patetiku. Volela bi da je naš sukob zbog toga - rekla je Maja.

- Ti si se svog deteta odrekao zbog Stanije - rekla je Aneli.

- Ne znam ko je smešniji Mustafa ili Grofica - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović