Planira da upozna Noru sa Đukićem: Asmin žestoko udario na Aneli, pa pokušao da ubedi da je normalno da se druži sa njenim bivšim momcima (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

Šta te to vuče da tražiš kontakt i da se družiš sa Anelinim bivšim momcima? Da li znaš da to u narodu izgleda da želiš kontakt sa njom?

- Mene ne može niko da iskompleksira ovim pitanjem, zašto ja ne bih imao normalan odnos sa Janjušem. Ja sam sa Lukom istinski spustio loptu. Ja Luku potpuno razumem, i ja svoju devojku branim od svih. Nije on meni kriv nego Sita i Grofica. Grofica je sj*bala sve - rekao je Asmin.

- To nije normalno, ne bi trebao da ima kontakt, pogotovo ne sa Lukom - rekao je Dačo.

- Opsesija, to je Asmin - dobacila je Aneli.

- Asmin ne može da podnese ni Luku, a ni Asmina. Ne bi ona rekla za džabe da priča kakvo mišljenje ima o Janjušu. Danas je Stanija rekla da je rekao da hoće da ide u kuću gde je samo okean neki i što kaže Stanija da gleda šta Aneli radi u rijalitiju sa Janjušem - rekao je Dačo.

- Mene ne može niko da opali, bilo bi mu zadnje. Kroz početak je bilo kako mi možemo normalno da funkcionišemo. Ja mogu samo da popričam što treba da se uradi, neko mišljenje da kažeš. Mnogo veću težinu ima njegov i Lukin odnos i svežije je. Svako bi rekao da nije normalno, ali ne treba ni da se svađa sa čovekom ako mu ništa ne radi. Ja o njemu ništa ne pričam, mene apsolutno ne zanima. Ja Vanji ne pričam o njemu. Ja sam njemu samo rekao za Uroša, ostalo me ne zanima. Ne vidim potrebu da imam mržnju prema njemu - rekao je Janjuš.

- Ja sa njim dve i po godine nemam konflikt. Sa Lukom sam imao konflikt zbog Grofice. Ona je mene pljuvala, a on je podržavao. On je uzeo Norinu sliku i doneo u rijaliti. Je l' treba svako da nosi Norine slike po džepovima, a ona je shvatio da nije trebao. Ova žena nije normalna, sad planira da upoznaje Filipa sa Norom. Za mene nije normalno da svaku devojku zovem na video i pokazujem Noru - rekao je Asmin.

- Samo je Luka video Noru - rekla je Aneli.

- Ona igra TikTok i pokazuje Noru. Ona razmišlja kako šeta po Beogradu sa Filipom i Norom - rekao je Asmin.

- Ne bi bilo normalno da je splet okolnosti drugačiji. Niko nije osudio kad je Aneli njemu dala sok, samo su oni rekli da nije fer prema Luki. Cela kuća je rekla da sam ja monstrum koji ne bi dozvolio da otac i majka spuste loptu zbog deteta. Aneli je tad govorila da priđem Asminu i da pričam sa njim jer Milan ne priča istinu.

Autor: A.Anđić