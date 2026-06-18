AKTUELNO

Zadruga

Planira da upozna Noru sa Đukićem: Asmin žestoko udario na Aneli, pa pokušao da ubedi da je normalno da se druži sa njenim bivšim momcima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

Šta te to vuče da tražiš kontakt i da se družiš sa Anelinim bivšim momcima? Da li znaš da to u narodu izgleda da želiš kontakt sa njom?

- Mene ne može niko da iskompleksira ovim pitanjem, zašto ja ne bih imao normalan odnos sa Janjušem. Ja sam sa Lukom istinski spustio loptu. Ja Luku potpuno razumem, i ja svoju devojku branim od svih. Nije on meni kriv nego Sita i Grofica. Grofica je sj*bala sve - rekao je Asmin.

- To nije normalno, ne bi trebao da ima kontakt, pogotovo ne sa Lukom - rekao je Dačo.

- Opsesija, to je Asmin - dobacila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin ne može da podnese ni Luku, a ni Asmina. Ne bi ona rekla za džabe da priča kakvo mišljenje ima o Janjušu. Danas je Stanija rekla da je rekao da hoće da ide u kuću gde je samo okean neki i što kaže Stanija da gleda šta Aneli radi u rijalitiju sa Janjušem - rekao je Dačo.

- Mene ne može niko da opali, bilo bi mu zadnje. Kroz početak je bilo kako mi možemo normalno da funkcionišemo. Ja mogu samo da popričam što treba da se uradi, neko mišljenje da kažeš. Mnogo veću težinu ima njegov i Lukin odnos i svežije je. Svako bi rekao da nije normalno, ali ne treba ni da se svađa sa čovekom ako mu ništa ne radi. Ja o njemu ništa ne pričam, mene apsolutno ne zanima. Ja Vanji ne pričam o njemu. Ja sam njemu samo rekao za Uroša, ostalo me ne zanima. Ne vidim potrebu da imam mržnju prema njemu - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sa njim dve i po godine nemam konflikt. Sa Lukom sam imao konflikt zbog Grofice. Ona je mene pljuvala, a on je podržavao. On je uzeo Norinu sliku i doneo u rijaliti. Je l' treba svako da nosi Norine slike po džepovima, a ona je shvatio da nije trebao. Ova žena nije normalna, sad planira da upoznaje Filipa sa Norom. Za mene nije normalno da svaku devojku zovem na video i pokazujem Noru - rekao je Asmin.

- Samo je Luka video Noru - rekla je Aneli.

- Ona igra TikTok i pokazuje Noru. Ona razmišlja kako šeta po Beogradu sa Filipom i Norom - rekao je Asmin.

- Ne bi bilo normalno da je splet okolnosti drugačiji. Niko nije osudio kad je Aneli njemu dala sok, samo su oni rekli da nije fer prema Luki. Cela kuća je rekla da sam ja monstrum koji ne bi dozvolio da otac i majka spuste loptu zbog deteta. Aneli je tad govorila da priđem Asminu i da pričam sa njim jer Milan ne priča istinu.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Hteli smo videti da li nam se mirisi poklapaju: Aneli smišlja kako da se opere od poljupca sa Đukićem (VIDEO)

Zadruga

Dobio amneziju na Majine vrele akcije sa Đukićem: Asmin pokušava da skine etiketu 'utorak devojke' Marinkovićevoj preko Aneli, ali neuspešno (VIDEO)

Zadruga

Istorija se ponavlja: Aneli završila sa Đukićem u hotelu, sve puca od strasti (VIDEO)

Zadruga

Ona je bila moje sunce... Asmin priznao da je ipak voleo Aneli, pa pokušao da sačuva Stanijino dostojanstvo od napada Ahmićeve: Taj snimak sa matorcem

Zadruga

Dopisivala si se sa bivšim momkom: Janjuš natrljao Aneli prošlost na nos, ubeđen da hoće da napravi žrtvu od sebe preko Anitine trudnoće (VIDEO)

Domaći

Ne smiriju se: Asmin daje sve od sebe da ponizi Staniju i Aneli, nazvao ih ku*vama, pa pokušao da opere svoje grehe vređajući njih (VIDEO)