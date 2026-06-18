SVE SE ORI ZA CRNIM STOLOM! Stanija i Maja u nikad žešćem sukobu, nema šta nisu jedna drugoj izustile: Idi se leći bolesnice (VIDEO)

Bez kočnica!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću.

- Ja mislim ovako. Ja sam imao sličnu situaciju. Maja, Asmin, Sha, Miona to su ljudi koji se hvale da gri dana nemaju svađe. To je blam. To znači da oni misle da je top. Asmin ne može više očima da je vidi, a to i pokazuje. Ja vidim po njemu kad ide jaje da isprži njemu je to izduvni ventil. Ja verujem da i Asmin može kao Stanislav. Svakog čuda tri dana dosta. Na kraju će ispasti da je Asmin ušao u vezu jer mu je ona trofej. On neće da izađe iz veze, nije da on ne može nego neće - rekao je Ivan.

- Ti si mu rijaliti je*ačica - rekla je Stanija.

- Ti si sponzoruša i k*rva. Fikus komentator - rekla je Maja.

- Ti si obična folirantkinja, kadropaćenica, ne voliš ga - rekla je Stanija.

- Slušaj glavata babo, to što ti prodaješ p*ču to je tvoj problam. Ona je jedna k*rva matora. K*rva iz Rume. Svoje otadžbine se stidi - rekla je Maja.

- Ti si k*rva iz Belog potoka - rekla je Stanija.

- Čuli smo da ti se mama j*be za stan. Ti moraš va*inu da slikaš za 20 eura - rekla je Maja.

- Idi se leči bolesnice - rekla je Stanija.

- Kinezi su te otresli, a tako i izgledaš - rekla je Maja.

- Ti si k*rva sa Belog potoka koj je*e ko stigne - rekla je Stanija.

- Cela si otekla od zlobe - rekla je Maja.

- Biće ih pun klub k*rvi, inszagram isto, nećeš naći ovu jednu. Majmune šta si izgubio i zbog čega - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović