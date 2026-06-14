DRAGO MI JE ŠTO SAM OSTAVILA ANELI: Stanija i Dačo prave rezime večeri, pa iskomentarisali pojedine učesnike! (VIDEO)

Bez kočnica!

Po završetku emisije i rasprave sa Sandrom Todić, Dačo Virijević i Stanija Dobrojević napravili su rezime dešavanja u Beloj kući.

- Večeras je oficijalno krenula borba za superfinale. Bilo je zanimljivo ako mene pitaš i ako neki nisu zadovoljni sa nominacijama. Ja jesam. Mnogo mi je drago što su mene prvu stavili i što sam ostavila Aneli. Počelo je ludilo - rekla je Stanija.

- Ja sam večeras bio kratak, ništa specijalo, a? - pitao je Dača.

- Brzo su se završile nominacije - rekla je Stanija.

- Sad nemaš ništa novo da kažeš - rekao je Dača.

- Ta njihova kvarnost prema meni je jača od toga da me isključe i stave na of. Ivan Marinković i Kačavenda su mi od danas iste osobe. Možda Milena misli da me nije nešto uvredila, a li udarala mi je na majčinstvo - rekla je Stanija.

- Ona misli da si ti to kvarno napravila - dodao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović