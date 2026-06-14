NEPISMENA SI I NE ZNAŠ DVA PADEŽA: Vanja Živić na sve načine gleda da unizi Aneli, pa Filipu zamerila odnos sa njom! (VIDEO)

Bez kočnica!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sari Stojanović.

- Volela bih da se druđimo i napolju. Pozvaću te i na svadbu sa Muratom. Možda ćeš nam i kum biti. Vi ste meni top zajedno, slični ste. Aneli, imaš i ti neke svoje greške. Volela bih da ti pobediš. Borac si. Ostaviću Aneli - rekla je Sara.

- Ne vidim neku emociju između njih. Bio mi je simaptičan par dana dok je sedeo na Doku. Da imate emocije, ne bi ste se odvajali, ljubili bi ste se makar. Filip i ja smo bili u nekom sukobu. Neću ga nikad poslati u izolaciju. Ostavljam Filipa - rekla je Jakšićka.

- Neću da je vređam, dovoljno je žrtva. Mogu da kažem da si nepismena i da ne znaš dva padeža. O filipu imam najbolje moguće mišljenje. Nesvakidašnjii neuklapaš se u ovu masu. Ovaj odnos sa budalom ti ne treba ni na mapi. Šaljem Aneli - rekla je Vanja Ž.

- Aneli i ja imamo korektan odnos ali osećam netrpeljivost. Ne želim ti loše. Negde sam na tvojoj starni dosta. Napravila si dosta grešaka. Ostavljam Filipa - rekla je Dušica.

Autor: N.P.