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Ne može ni njenu senku da podnese: Maja bez razloga napada Staniju, ona je zauzvrat isponižavala za sve pare! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rat ljutih rivalki!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

Zašto stalno teraš Asmina da napada Staniju, a i Bebica ti je stalno na tapetu?

- Nije tačno. Baš kad je ona u pitanju ne, ne želim da se komentariše i da se daje na značaju. Ovo sad je činjenično stanje. Ni on u poslednje vreme ne komentariše, ne spominje je. Ona se sama pali. Ako se spominje neko sponzorstvo onda spomenem - rekla je Maja.

- Ti si maloumna k*rva. konačno imamo ozbiljne teme i ono što sam ja proživljavala dve godine. Ja sedim tamo jer ja nisam u toj temi, a ova iz Belog potoka me stalno provlači. Šta ona hoće više od mene? Pun je k ovom fikusu. Nek se drže svoje teme i svojih odnosa - rekla je Stanija.

- Tužba za svaku izgovorenu reč! - rekla je Maja.

- Uvek sam držala žensku stranu, a ona non stop o meni - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako je njoj problem ono što ja komentarišem onda je bolesna. Njoj je problem Teodora, ali se bori da ne pokaže da je sujetna pa joj je lakše da ide preko mene. Maja prebacuje sukob kao da sma joj ja na tapetu. Mene to apsolutno ne zanima - rekao je Bebica.

- Ali ja nemam problem - rekla je Maja.

- Ti si rekao Maji da zbog nje ne možeš neke stvari da rešiš sa Stanijom. Pre mesec dana je Maja uticala na to da vređaš Staniju i time si hteo da dokažeš da ne voliš Staniju. Kad god vređaš Maja to prevrće. Ti si izljubomorisala. Ti si rekla da on diže frke jer sve radi zbog rijalitija. Sve sinoć ste rekli jedno drugom. Mislim da sve ovo ima veze sa tvojim odlascima kod doktora i iformacijama koje dobijaš - rekao je Dačo.

- Sve je krenulo kad je ona skinula šorc. Ja sam hteo da idem da se tuširam i onda mi je ona rekla da ne mogu - rekao ej Asmin.

- On nju ne može da gleda očima - rekao je Dačo.

- Samo utorkom. Ona krene sa mnom namerno da se svađa da ne bih otišao na žurku - rekoa je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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