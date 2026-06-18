Majku nemaš, a tata ti je pedofil! Žestok obračun Maje i Aneli trese sve, Ahmićeva šokirala odlukom: Stanija, vreme je da... (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

Zašto misliš da si ti ponizio Aneli u hotelu, možda je ona pokazala da može da te ima kad god hoće?

- Ja sam rekao da smo jedno drugo iskoristili. Ona je rekla da ima emocije, a ja sam rekao da nemam. Da je mogla da me vrati rekao bih da imam emocije i pomirili bismo se - rekao je Asmin.

- Činjenica je da me najstrašnije ponizio ovde. Ja sam obećala Toši da ću spojiti njega i Maju i to sam uradila. Zagrlili smo se, Luka je ušao tu i onda su se on i Maja naprasno približili. On će mene uhoditi dokle god postojim - rekla je Aneli.

- Ona ni na jedno pitanje nije iskreno odgovorila - rekao je Asmin.

- Ova k*rva će se petljati, sad ti brani i sa detetom da se vidiš. Klošaru ofarbani! Mamu vam j*bem! Moje dete čuva moja majka,a ti majku nemaš, ostavila te kao dete - vikala je Aneli.

- LKo ti čuva dete? - pitala je Maja.

- M*š klošarko. Tebi majak čuva j*bača, a tata ti je pedofil. Stanija ovaj utorak je vreme da zaigramo na bini - rekla je Aneli.

- Blamerke j*bem vam majku - vikao je Asmin.

Autor: A.Anđić