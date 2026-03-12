Leti preje! Bora uložio svu snagu da uništi prijateljstvo Maje i Ivana, žestok obračun trese sve! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Boru Santanu.

Da li si normalan?

- Naravno da nisam normalan kad sam sebi dozvolio takve stvari i da dajem na značaju ljudima koji nisu dorasli mene. Napravio sam najveću grešku i nadam se da ću da se vratim u normalu i da mi se polako vrati energija - rekao je Bora,ž

- Nije mi jasno zašto provlači mene. Ne mogu ja da utičem na tvoje ponašanje - rekla je Anastasija.

- Bora nije normalan, ali ja ću raditi na Borinom mentalnom zdravlju - rekao je Uroš.

Naredno pitanje je bilo za Teodoru i Filipa.

Da li mižete više da se isputujete na Igri istine?

- Pitao sam i pitaću ako bude nešto zanimlojivo - rekao je Filip.

- Uvek možemo da se pitamo - rekla je Tedora.

- Ja nisam ni čuo odgovor - rekao je Bebica.

Naredno pitanje je bilo za Ivana Marinkovića.

- Moja grupa su Šmekeri već petnaest godina i ja ne mislim da sam ponizio Vanju. Što se mene tiče ja nisam ni raskinuo, ona je mene istavila. Filip ima to nešto čudno u sebi da se toliko sprda sa njima i da mu nijedna ništa ne zameri - rekao je Ivan.

- Sa Filipom sam bila načisto, a ovde sam se osetila malo smešno. Nije na vreme stavr nazvao pravim imenom - rekla je Vanja.

Majo, šta misliš da li se ivan okomio na tebe zbog Anđela?

- Da, istina živa. Ivan zna da ja njega jako gotivim, ali on je jako posesivan. Ja njemu nikad nisam zamerala sa kim se druži - rekao je Ivan.

- Vidim da imaš veliku kočnicu, ali on će te deset puta gore izvređati nego Aneli do kraja rijalitija - rekao je Bora.

- Ja o Maji ne znam ništa, ali ne bih kao Makaki pričao o drugarici da se drogira. Ja nisam cinkaroš i cava. Ja jesam posesivan, ali ja nemam taj odnos sa Majom kao što imam prema Matoroj. Maja prihvata moje kritike i ja nju ne cinkarim - rekao je Ivan.

- Ti si gonič tramvaja! On može da priča, ali ne zna kako izgleda Makaki. Ja sam ponosan, odgajio sam ih više nego bilo ko. On ne može Maju da podnese. Veruj mi Majo, ne ložim te. Nema m*da zbog Takija - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić