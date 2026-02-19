AKTUELNO

Upišana majko, ćerki ti je rođendan: Bukti žestok rat Maje i Aneli zbog Lemura, tresu se zidovi Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Aneli Ahmić i Maja Marinković žestoko su zaratile tokom reklama zbog Lemura koji je Aneli danas stigao u ''Elitu 9'' povodom Norinog rođendana.

- Ovo su torte od moje princeze, ali meni je žao što Lemur boli - rekla je Aneli.

- Tebi je bitnije da provociraš na današnji dan nego da slaviš ćerki rođendan. Upišana majko, danas ti je ćerki rođendan - rekla je Maja.

- Draga moja g*vnaro, to ne znači da neću da te vređam - rekla je Aneli.

- Ličiš nakazo - rekla je Maja.

- Ne morate se bojati, neću prljati ruke ovom. Čekam nju - rekla je Aneli.

- Nećeš dočekati. Ćerki ti je danas rođendan - rekla je Maja.

- Imaćeš sedam dana da provociraš, nisi normalna - rekao je Dača.

- Bojiš se Stanije p*čkice - rekla je Aneli.

- Kako su te usr*li, baš mi je drago kako su te usr*li - rekla je Maja.

- Bravo Filipe za tebe - rekla je Aneli.

- Ponašaj se kao majka na današnji dan - rekla je Maja.

Autor: N.Panić

