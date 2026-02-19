Upišana majko, ćerki ti je rođendan: Bukti žestok rat Maje i Aneli zbog Lemura, tresu se zidovi Elite! (VIDEO)

Haos!
Aneli Ahmić i Maja Marinković žestoko su zaratile tokom reklama zbog Lemura koji je Aneli danas stigao u ''Elitu 9'' povodom Norinog rođendana.
- Ovo su torte od moje princeze, ali meni je žao što Lemur boli - rekla je Aneli.
- Tebi je bitnije da provociraš na današnji dan nego da slaviš ćerki rođendan. Upišana majko, danas ti je ćerki rođendan - rekla je Maja.
- Draga moja g*vnaro, to ne znači da neću da te vređam - rekla je Aneli.
- Ličiš nakazo - rekla je Maja.
- Ne morate se bojati, neću prljati ruke ovom. Čekam nju - rekla je Aneli.
- Nećeš dočekati. Ćerki ti je danas rođendan - rekla je Maja.
- Imaćeš sedam dana da provociraš, nisi normalna - rekao je Dača.
- Bojiš se Stanije p*čkice - rekla je Aneli.
- Kako su te usr*li, baš mi je drago kako su te usr*li - rekla je Maja.
- Bravo Filipe za tebe - rekla je Aneli.
- Ponašaj se kao majka na današnji dan - rekla je Maja.
Autor: N.Panić