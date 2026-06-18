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Bićeš pozvana na našu svadbu i rođenje našeg deteta: Vanja poziva Kačavendu na njeno i Janjuševo veselje, Dača izneo svoj sud! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Vanju Živić.

- Vanja zar si stvarno mislila da te Jaško voli? - glasilo je pitanje.

- Unakazio me je ali me voli. Ne mislim nego znam - rekla je Vanja.

- Volim je najviše. Niko mi ne veruje vež sto dana. Zaljubio sam se u nju. To što sam rekao je l' to znači da nekog ne voliš? Ovo se desilo jednom i hvala Bogu neće više. Žao mi je što je došlo do toga. Hvala Bogu da nisam nešto drugo psovao. Neće se ponoviti - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da Janjuša Vanja samo radi. Ja nikada neću da nipodaštavam ali jedino Kačavenda i Janjuš imaju emocije prema jedno drugom. Ovo je jedina ljubav od početka. On ne može bez nje tako ni ona bez njega - rekao je Dača.

- Znam odlično Milenu kako diše. Dača je jako mlad i mora dosta toga da prođe, ne zameram mu. pod uticajem je ove budaletine. Sa mnom nije imao s*ks, a ovu je pampučio. Bićeš pozvana na našu svadbu i rođenje našeg deteta - rekla je Vanja.

- Matora, kada ćeš se opametiti? Da li vidiš da Dragana pokušava da te odvoji od sestre? Otvori oči ova ti je gora od svih - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko zna šta se napolju dešava. Mene ne može niko da odvoji od porodice, kao što ne treba niko od njene. - rekla je Matora.

Autor: Teodora Mladenović

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