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PAS I MAČKA: Vanja ne prestaje da provocira Janjuša, on uveren da je sklopila pakt sa Aleksandrom Jakšić (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Robot Toša porazgovarao je sa Marom Janjuševićem Janjušem o njegovom emotivnom krahu sa Vanjom Živić.

Foto: TV Pink Printscreen

- U kavom ste odnosu Vanja i ti? - upitao je Toša.

- Nisam ti najbolje, iskreno. Smorio sam se. Ogrešio sam se, nisam ispravno postupio. Žao mi je, nije zaslužila - kazao je Janjuš.

- Pogrešio je, to je istina. Izvinio joj se, a to se ceni. Razgovarala sam ja sa njom jutros - kazala je Aleksandra.

- Tošice, ja sam ipak do zaključka došao da mene sve one iskoriste, pa ide sve preko moje grbače. Ja mogu da podnesem ipak sve, to je tako. Razmišljam samo, da li su me nešto ogovarale Vanja i Aleksandra. Ako jesu i čujem, ozbiljno napušavanje će biti. Ako puste neki snimak, kakvo će večeras biti metliranje - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta te je Jakšićka savetovala? - upitao je Toša.

- Nije me savetovala, branila me je od ljudi. Ja sam joj rekla da ne priča nikome ništa, da iskulira i da mene ne zanima ko šta o meni priča. Branila je Janjuša, njega je branila. Tošo, to što je bilo u utorak, desilo se i to je što je - kazala je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prosula si pastu po njemu - dodao je Toša.

- On je mene prvi s pivom ispolivao. Janjuš je ispao loš, to je najblaže što mogu da kažem. Ja sam fer ispala fer - kazala je Vanja.

- Kako bi se ponašala da smo napolju bili u toj svađi, ne mogu ni da zamislim - rekao je Janjuš.

- Ako ima bolje, ja te ne držim, idi dalje. Nikoga ja ne stiskam i ne pritiskam. Kada neko prevrši meru, onda ja odem - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si se ti zaljubila u Janjuša? - upitao je Toša.

- Nisam se zaljubila, ja sam njega zavolela, Tošo. Iskreno ti kažem. Ne znam ni da li su Aneli i Janjuš slali poljupce jedno drugom tokom žurke - kazala je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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