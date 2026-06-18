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NA KORAK DA SE POMIRI SA NJIMA: Dačo razvezao jezik o Kačavendi, najavio izglađivanje odnosa sa Aneli i Asminom zbog Stanije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka  pročitala je pitanje za Milenu Kačavendu.

- Izljubi još Asmoina koji te je nazvao incest majkom pa mirno završi foliranje za ovu sezonu - glasilo je pitanje.

- Dragi gledaoci moraju da znate da ja ovde nema koju uvredu nisam dobila, nepostoji. Ko kaže da smo se Aneli i ja izmirile, ko kaže da sam se pomirila sa Asminom. - rekla je Milena.

- Drago mi je što su me gledaoci čuli. Do pre nedelju dana kada Asmin ustane, ona vrišti, a sada kada ustane ona ćuti još mu kaže upravo sam to htela Asmine da ti kažem. Nije se ona pomirila ali je na korak do toga da se pomiri jer je u sukobu sa Stanijom. Vređala mi je majku, oca, sve živo mi je vređala, a družila se sa mnom devet meseci - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko ti je Stanijin ostanak poremetio vezu sa Majom? - glasilo je naredno pitanje.

- Maja je na sve žene ljubomorna i ako nema razloga. Ne znam koliko joj smeta Stanija. Mi se najmanje svađamo oko nje - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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