Sramoto i blamu: Luka razvezao jezik i brutalno izvređao Aneli Ahmić, a evo šta kaže za Staniju! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi dao svoj sud o Aneli Ahmić i Staniji Dobrojević.

- Mislim da smo Stanija i ja krivi što su ušli Aneli i Asmin jer smo mi trebali da ih sprečimo. Aneli, tebi je ovaj projekat objasnio ko si i šta si. Ponosiš se sa sobom, a nisi ni svesna u kakvoj si životnoj situaciji apsolutno. Tebe boli što ću ja odavde izaći srećan i što nećeš biti na Anitinom mestu. Imaš ovde tri bivša, a niko od nas troje nema lepo mišljenje o tebi apsolutno - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Staniju:

- Stanija, dozvoljavaš da Dača upravlja tvojim učešćem. Ti si jedina tu koja može da dokaže neke stvari, ne mi apsolutno. Mogu da ti navedem još par stvari, ali neću jer mislim da si ušla ovde i kalkulišeš. Imam lepo mišljenje o tebi, verujem ti da želiš da izađeš iz ovoga jer sam ja prošao sve slično što i ti. Naravno da ću poslati ovog foliranta odnosno osobu koja nema kredibilitet da kaže ikome išta. To je jedan blam i jedna sramota - rekao je Luka.

