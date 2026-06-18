ZARONIO KAO DA TRAŽI ATLANTIDU: Bora rešio da postane profesionalni ronilac, Janjuš i Sandra ne veruju šta gledaju! (VIDEO)

Hit scena!

Dok su ostali učesnici Bele kuće odlučili da odmore, Bora Santana je imao skroz nešto drugo u planu.

Učesnici su još jednom pokazali da im za dobru zabavu nije potrebno mnogo, a ovog puta glavnu ulogu imao je Bora, koji je odlučio da bazen pretvori u pravu ronilačku avanturu.

Naime, Bora je ušetao do bazena sa ozbiljnim izrazom lica, a zatim na opšte iznenađenje stavio naočare za ronjenje kao da se sprema za istraživanje Jadranskog mora, a ne bazena dubokog tek nekoliko metara. Pored njega se našao i Marko Janjušević Janjuš kao i Sandra Todić koja je bila u prolazu i nije joj bilo jasno šta Bora traži po dnu bazena.

Autor: Teodora Mladenović