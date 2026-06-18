Konačno pokazao hrabro srce: Anđelo svim silama stao uz Staniju i nikad žešće nagazio Kačavendu, ori se sve! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Asmin Durdžić dobio je reč kako bi prokomentarisao sukob Milene Kačavende i Stanije Dobrojević.

- Stanija već sedam dana izaziva Milenu na sukob, a Milena kad je izvređa, onda svi skoče. Milena je branila Staniju jer je sa mnom u sukobu, a Staniji je trebala Milena - rekao je Asmin.

- Meni ne treba Milena - rekla je Stanija.

- Tebi trebam ja jer tebe nigde nema apsolutno, Maja i Asmin su te uglasili - rekla je Milena.

- Mrš babetino jedna, idi primaj k*rčeve od Elitara - rekla je Stanija.

- Standžo, ti si kontradiktorna. Ljutiš se što te Maja 12 godina mlađa naziva babom, a Kačavenda je samo 8 godina starija od tebe i ti joj pričaš da je baba - rekao je Bora.

- Milena je opet pokazala da čim se posvađa s nekim ide sa strane i odmah ogovara tu osobu. Milena je kad je Stanija ušla stala na njenu stranu, javljala se prva i tako dalje dok se sada unazad vraćaš i sve to gaziš. Sad joj je ostalo mesec dana da se druži sa Aneli i da nju diže u nebesa - rekao je Anđelo.

- Stanija kada je ušla ovde, rekla je da Đedović nije potvrdio da Sita ulazi, sa čime se složila i Milena Kačavenda dok sad izvrću priču - rekao je Dača.

- Kažu da ja uvlačim, a vas šestoro kuva priču - rekla je Milena.

- Glupo je sada preuveličavati i pričati drugačije ako ste tada pričali drugu priču. Milena ima pravo da zameri Staniji za to što joj je rekla za Anđela, ali to se radi na drugačiji način, a ne na dranje. Hiljadu puta sam joj rekao da ne sedi sa Jovanom pevačicom i da ne sedi jedan dan i priča jedno, a danas drugo. Asmin ustaje i kaže: ''Ja ću sad da te branim'', a ona ne skoči da kaže: ''P*čko jedna, koga ćeš ti da braniš'' - rekao je Dača.

Autor: N.P.