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Kao iz oka da joj je ispala: Maja zbog animoziteta prema Staniji počela da brani Kačavendu kao majku rođenu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Maja Marinković otkrila je svoje mišljenje o sukobu Milene Kačavende i Asmina Durdžića.

- Imam apsolutno mišljenje kao Kačavenda, nemam problem da priznam i da kažem ako bih mislila da je Stanija u pravu. Stanija je plakala ovde kada sam je ja nazvala babom, a ona sada nju naziva Milenu babom. Došla ovde da zastupa žene i svoj brend, a onda naziva nju babom. Ona je mene molila za reklamu, nisam mogla da se spakujem za rijaliti koliko je bila dosadna. Mislim da Milena nije imala dobro mišljenje o Staniji, ali šta su očekivali kad je Stanija nju prva nagazila? - rekla je Maja.

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- Moja tema je sa Asminom i Aneli tri godine, vi mene ne zanimate ostalo - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si ušla i rekla si da si ušla Anđela elegantno da izvučeš iz sukoba sa mnom, evo ti ga sad ga izvlači - rekla je Milena.

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- Đedović nije rekao da Sita ulazi već je rekao da ne zna, a onda posle rekao nešto - rekla je Stanija.

Autor: N.P.

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