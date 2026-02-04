Brani je kao sestru rođenu: Dača razvezao jezik i počeo da urniše Aneli, Maja neće ni da čuje! (VIDEO)

Brani je životom!
Dača Virijević došao je do Maje Marinković kako bi pljuvao Aneli Ahmić, ali Maja nije želela da sluša i odmah ga je prekinula.
- Sve mi je postalo dosadno - rekla je Maja.
- Zato što se družiš s onom k*rvetinom - rekao je Dača.
- Nije, što je vređaš? Je l' si zato došao? - upitala je Maja.
- Da - rekao je Dača.
- Neću to da slušam. Tvoj drug je indijanac - rekla je Maja.
- Što? - upitao je Dača.
- Vređa žene kad ne može da ih dobije - rekla je Maja.
Autor: N.Panić