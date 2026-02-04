AKTUELNO

Zadruga

Brani je kao sestru rođenu: Dača razvezao jezik i počeo da urniše Aneli, Maja neće ni da čuje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Brani je životom!

Dača Virijević došao je do Maje Marinković kako bi pljuvao Aneli Ahmić, ali Maja nije želela da sluša i odmah ga je prekinula.

pročitajte još

Nova runda! Anita ključa od besa, Luka je proglasio bolesnicom i doveo do ludila: Imaš ti na koga misliš... (VIDEO)

- Sve mi je postalo dosadno - rekla je Maja.

- Zato što se družiš s onom k*rvetinom - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije, što je vređaš? Je l' si zato došao? - upitala je Maja.

- Da - rekao je Dača.

pročitajte još

F*kso raspala, j*bem ti sve što imaš: Nerio doživeo pomračenje zbog Todićke i brutalno je izvređao! (VIDEO)

- Neću to da slušam. Tvoj drug je indijanac - rekla je Maja.

- Što? - upitao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vređa žene kad ne može da ih dobije - rekla je Maja.

pročitajte još

Razotkrivanje počelo: Mina jedva dočekala da odruka Luku i Anitu, tek će nastati novi haos kad se za ovo sazna! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Kačavenda aktivirala vređalicu: Pala žestoka pljuvačina po odnosu Luke i Aneli, ne može da ih smisli! (VIDEO)

Zadruga

RAZVEZAO JEZIK: Dača kao nikad do sada osolio po Luki i Aneli, izneo salvu uvreda! (VIDEO)

Zadruga

FATALNA KOMBINACIJA! Maja rešila da se obračuna sa Đukićem! Asmin počeo da je brani, Aneli stala uz Filipa! (VIDEO)

Zadruga

Otpisao je za sva vremena: Ivan neće ni da čuje za Saru! Razvezao jezik, pa opleo i po Filipu Đukiću! (VIDEO)

Politika

'SRBIJA BRANI SVOJU SLOBODU' VUČIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU IZ NJUJORKA: Svaki udarac ću da im uzvratim i da im pokažem da će Srbija da se brani! (VIDEO)

Domaći

Rat do istrebljenja: Anđela brutalnim argumentima uništila Sofiju Janićijević, Terza se poput devojčice umešao u sukob i počeo da brani bivšu! (VIDEO)