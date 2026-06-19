Filip Đukić ponovo proglašen najvećim folirantom: Takmičari sve sigurniji da se bori za plasman, od emocija prema Aneli nema ni E! (VIDEO)

Rešetaju ga!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da komentarišu odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić.

- Filip koliko god pričao da ima emocije, on ih nema apsolutno zato što bi imao neku reakciju kada se ona svađa. Filip se vraća kod Aneli zato što zna da ima prođu i da će mu uvek oprostiti - rekla je Matora.

- Ja sam folirant zato što ne srljam zbog emocija u odnos - rekao je Filip.

- Ti kažeš da si zaljubljen, a što nisi sebi rekao: ''Ajde daću šansu, pa napolju mogu da raskinem'' - rekla je Matora.

- Ja u ovom godinama neću da uđem u emociju koja nema potencijal - rekao je Filip.

- Oni bolje da nisu zaljubljeni jedno u drugo, samo se kanale. Ja kad sam bila najzaljubljenija u ovog dečka i kad sam bila mrtva pijana onda sam uvek čekala njega, nisam išla kod drugog dečka. Mislim da Aneli nije zaljubljena u njega nego da ga vrti kao budaletina. Filip kao muškarac ili treba da uđe u odnos s njom ili da se skloni skroz - rekla je Boginja.

- Ja sam zaljubljena u Đukića i to mi jako teško pada. Treba sve da ih j*be, kolektivna raspaljotka. Aneli je odabrala, a da li će oni ući u vezu to je na njima - rekla je Milena.

- Ja vrlo volim da gledam ove klipove, a to je Aneli kao velika majka koja drži Lemura u krevetu, dok priča sa čovekom kog želi u svom krevetu. Dušica je totalno nebitna, bitni su Aneli i Filip koji su foliranti. Oboje jure kadar - rekao je Bebica.

Autor: N.P.