Mina drži Viktora u šaci? Stanija sve sigurnija da se igraju prljave igre, raskrinkala sve! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju Viktora Gagića koji je bio zabrinut jer njegova mama hoće da tuži Minu Vrbaški.

- Ja sam se zabrinuo jer moja majka nije nikada nikog tužila u životu i onda sam se bio šokirao - rekao je Viktor.

- Mnoge stvari sam rekla u besu, ne mogu više da se stresiram i nerviram. Kada se završi rijaliti, on će otići kod svojih i popričati s njima kao i ja s mojima i onda ćemo videti kako i šta. Nikada nisam doživela da me nečija mama tuži - rekla je Mina.

- Ja Minu ne znam, ali sam čuo od drugih i uverio se da je Mina spremna na sve. Verujem da njegova keva ima nešto što je Mina izgovorila, a što je njoj zasmetalo kao majci. Svi smo pre dva meseca pričali o ovoj vezi i pričali smo šta će on raditi. Mina može da mu radi šta hoće, on će svakako preći - rekao je Ivan.

- Viktora su dosta puta ovde optuživali da on igra rijaliti, ali ja mislim da se on zaljubio. On ima 19 godina i mnogi su ga osudili da gazi preko porodice, a ja sam sa 39 godina gazio ovde porodicu. Zaljubio se, zato se i vraća. Ovde je teško da se odvojiš, kao što se nismo ni mi odvajali. Mina je žena u koju možeš da se zaljubiš vrlo lako, nije to samo on doživeo - rekao je Janjuš.

- Mislim da ni Viktorova proodica, a ni Minina nije za tu vezu. Ja sam siguran da će on kad popriča sa svojom porodicom da ostavi Minu - rekao je Bora.

- Ovde nešto ozbiljno smrdi, očigledno Mina njega drži nečim u šaci čim joj se on vratio. Mina se nekom nešto poverila - rekla je Stanija.

Autor: N.P.