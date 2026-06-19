ZAMIŠLJAM NORU KAKO JE BILA MALA, VRAĆAJU MI SE FILMOVI: Asmin jadikuje Maji zbog deteta, pa u trenu zaboravio koliko ima godina! (VIDEO)

Au!

Nakon što su se učesnici probudili, Maja Marinković i Asmin Durdžić uplovili su u razgovor.

- Zamišljam Noru kako je bila mala, sve mi se filmovi vraćaju u glavi i onda bum i kaže: ,, Tata ti si monstrum''. Samo mi je to u glavi kako ona to izgovara. Ja nikada u životu nisam čuo da je bilo koje dete na svetu reklo za oca da je monstrum, ili za mamu. Nikada. Nikada za svojih 36 godina, ne znam ni koliko godina imam, da li 36 ili 37. Je l' sad 26. ili 27. godina? Onda imam 36 godina. Zamisli šta jedna tetka i baka uče dete. - rekao je Asmin.

- Sad je dete krivo, razumeš - rekla je Maja.

- Naravno da dete nije krivo. Dete je tada imalo četiri godine kada je to izgovaralo. Hvala Bogu da to nije rekao ranije, ja to ne bih psihički izdržao - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović