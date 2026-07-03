TREPERE OD ZALJUBLJENOSTI! Sara i Murat ne skidaju osmeh s lica, pršte poljupci na sve strane! (VIDEO)

Uživaju!
Sara Stojanović sedela je sa svojim momkom Muratom na klupici, te su neobavezno ćaskali i razmenjivali nežnosti.
Njih dvoje su po svemu sudeći pronašli svoju mirnu luku, a da li će tako ostati, ostaje nam da vidimo.
Autor: S.Z.
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Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||
Sara Stojanović sedela je sa svojim momkom Muratom na klupici, te su neobavezno ćaskali i razmenjivali nežnosti.
Njih dvoje su po svemu sudeći pronašli svoju mirnu luku, a da li će tako ostati, ostaje nam da vidimo.
Autor: S.Z.