TREPERE OD ZALJUBLJENOSTI! Sara i Murat ne skidaju osmeh s lica, pršte poljupci na sve strane! (VIDEO)

Uživaju!

Sara Stojanović sedela je sa svojim momkom Muratom na klupici, te su neobavezno ćaskali i razmenjivali nežnosti.

Njih dvoje su po svemu sudeći pronašli svoju mirnu luku, a da li će tako ostati, ostaje nam da vidimo.

Autor: S.Z.