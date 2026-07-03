ONA JE SA TOBOM IZ INATA! Dača izneo tvrdnju da se Maja raspituje o Caru iza Asminovih leđa, Durdžić promenio sve boje poput SEMAFORA! (VIDEO)

Šok!

Na samom početku nominacija Odabranih, reč je dobio Uroš Stanić kako bi otkrio kome želi da vidi leđa.

- Stanija je veoma kontradiktorna. Govori da je na ženskoj strani, a svedoci smo toga šta je rekao Aneli i na koji način. Stanija je veliki dupljak i licemer. Međutim, neću nju nominovati, nego Maju i Asmina. Oni su se udružili, pokazali su da su veliko zlo. Maja ne poštuje svog oca, prelazi preko uvreda Asminovih. Ona je jedna rijaliti je*ačica. Preko te je*ačice je tema, jedan prilepak glavnim temama. Govori da je rijaliti institucija, misli da je Bogom dana, a zapravo je samo jedna rijaliti sprdnja - kazao je Uroš.

- Ne znam za koga da se odlučim, jer su većinski ljudi koje ne podnosim ovde u Odabranima. Jedina situacija koja me je začudila je kada je Asmin pitao šta je pitala Milana Miloševića, a ona te je slagala. Maja je pitala Milana da li Car nešto objavljuje na Instagram storiju, a tebi je rekla sasvim drugu priču. Asmine, ona je sa tobom iz inata. Takođe, željna je Staniji da prkosi. Nominovaću Dušicu Đokić. Ništa lepo nije pokazala - rekao je Dača.

Autor: S.Z.