Za Boru Santanu nema uživanja na leto: Mina i Viktor najavili obračun preko SUDA, ne piše mu se dobro! (VIDEO)

Haos!

Upravo je počela emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći imali prilike da biraju između Anđela Rankovića i Tanje Stijelje Boginje. Naredna je reč dobila Mina Vrbaški.

- Boginja je mnogo dobar čovek i prijatelj. Zbog onoga sa Borom i te kako imaš pravo da ideš i provociraš. Anđelo ja sa tobom nisam u svađi, ali se više ne družimo - rekla je Mina.

- Nisam rekao da poričem sve dobro što sam rekao za tebe. Fokus mi je bio na tome da nisam to očekivao od tebe - rekao je Anđelo.

- Anđelo ti si za mene super dečko, kulturan i vaspitan. Ti nikad nisi bio p*čkica ovde. Birao si da sad budeš drugačiji i ispravio si svoje greške. Ako je Boginjin najveći uspeg što mi je pokazivala zatvor nek to bude njena pobeda. NIje nikakav problem, tužićemo se. Naježio sam se za neku tužnu koju hoće da mi nameste ovde. Ona meni nikad nije uzvratila vređanjem porodica, ali drugim stvarima jeste. Potrešen sam situacijama. Merila je kad sam bio u crvenom - rekao je Bora.

- P*čko jedna, najveća si p*čka ovde. Sedi i ne pravi žrtvu od sebe - rekao je Viktor.

- Rešićemo sve na sudu - rekla je MIna.

- Ja sam svakako hteo da razgovaram sa MInom i Viktorom i da se obratim njenoj mami i mojoj porodici, ako oni ne budu hteli razumeću - rekao je Bora.

- Samo preko suda! - rekao je Viktor.

Autor: A.Anđić