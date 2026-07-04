Ja njega volim: Palo pomirenje Asmina i Terze nakon teških reči, cimeri šokirani (VIDEO)

Neočekivano!

U emisiji ''Sa mesta splačina'', došlo je do pomirenja između Asmina Durdžića i Borislava Terzića Terze.

- Pogledi je bio, ne znam da li u ljubavnom, ali je bio. Ja nisam primetio nikad Asmina u tome. Smatram da je trebala meni da kaže, a ne tebi. Sa mnom si u odnosu, a iza mojih leđa gledaš nekoga, ti si kriva! - rekao je Terza.

- Da li bi odgreagovao ako je bude izvređao? - pitao je Dačo.

- Ne pada mi na pamet da je branim ako ona pravi spletke - rekao je Terza.

- Ja ne želim da je vređam zbog njega. Mi smo se vređali, ali ja njega volim. Ja sam se njemu odmah juče izvinio. Maja može da vređa, ali ja neću - rekao je Asmin.

- Ovaj razgovor i njegov ulazak je nemoguć. Oni ne mogu posle svih psovki da se vole - rekla je Matora.

- Ja se više u ženske svađe ne mešam. I ja bih odreagovao kao Asmin - rekao je Terza.

- Njegov pogled ne umanjuje krivicu. Nemoguće je da se Terza i Asmin toliko vole. Ako je Terza ušao u sukob zbog tebe onakav, nemoguće je da sad ne uleti u sukob zbog Sofije - rekao je Bebica.

- Izašao je klip tebe, Matore i Teodore. Šta smo ti i ja jedno drugom izgovorili, pa sad spuštaju loptu. Ja i Asmin smo se prošli put posvađali zbog Sofije i Maje, znaš kad bih ponovo - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić