Mina joj daje uvek pola plate: Bora probao da se pomiri sa Minom, pa slučajno ponovo ponizio njenu majku (VIDEO)

Au!
Bora Stantana pokušao je da spusti loptu sa Minom Vrbaški nakon niza uvreda koje joj je izrekao.
- On je prvi put rekao kad je bio dobar sa njom da je ona k*rva i nimfomanka, da ne može bez k*rca, a onda je naziva sestrom - rekao je Viktor.
- Nisam očekivala to i nekako me to najviše zabolelo - rekla je Mina.
- Ja sam kriv, malo sam popio! Želim da se obratim tvojoj mami, ja sam kriv! Mina je uvek pola plate davala mami i zato sam ja to rekao. Nisma ništa loše mislio! Ja se izvinjavam njenoj mami. Ja se izvinjavam za sve, za sve devojke sam kriv ja - rekao je Bora.
- Tebi je sad kao žao, a onda si pričao da si k*rao njenu mamu? zašto se ovako nisi izvinio Boginji? Znaš da je Mina mekog srca i da će ti oprostiti. Što si u treznom stanju pričao onda takve stvari? - rekla je Anastasija.
- Ti si jedna p*čka, možeš samo devojke da napadaš. Dok je sa mnom nikad neće spustiti loptu sa tobom, znam da je melkog srca, ali ja ću uticati na nju - rekao je Viktor.
Autor: A.Anđić