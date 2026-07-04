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Mina joj daje uvek pola plate: Bora probao da se pomiri sa Minom, pa slučajno ponovo ponizio njenu majku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Bora Stantana pokušao je da spusti loptu sa Minom Vrbaški nakon niza uvreda koje joj je izrekao.

- On je prvi put rekao kad je bio dobar sa njom da je ona k*rva i nimfomanka, da ne može bez k*rca, a onda je naziva sestrom - rekao je Viktor.

- Nisam očekivala to i nekako me to najviše zabolelo - rekla je Mina.

- Ja sam kriv, malo sam popio! Želim da se obratim tvojoj mami, ja sam kriv! Mina je uvek pola plate davala mami i zato sam ja to rekao. Nisma ništa loše mislio! Ja se izvinjavam njenoj mami. Ja se izvinjavam za sve, za sve devojke sam kriv ja - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi je sad kao žao, a onda si pričao da si k*rao njenu mamu? zašto se ovako nisi izvinio Boginji? Znaš da je Mina mekog srca i da će ti oprostiti. Što si u treznom stanju pričao onda takve stvari? - rekla je Anastasija.

- Ti si jedna p*čka, možeš samo devojke da napadaš. Dok je sa mnom nikad neće spustiti loptu sa tobom, znam da je melkog srca, ali ja ću uticati na nju - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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